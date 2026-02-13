20-летний «дроппер» из Кузбасса выплатит около 1 млн рублей пенсионерке из Пятигорска, обманутой мошенниками

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел иск прокурора города Пятигорска Ставропольского края о взыскании около 1 миллиона рублей с 20-летнего жителя Кузбасса, чей банковский счёт использовали злоумышленники для хищения денег у 65-летней пенсионерки.

В результате рассмотрения гражданского дела судом установлено, что в феврале 2024 года пожилой жительнице Пятигорска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. В ходе телефонных переговоров, а позже и через переписку с через мессенджеры «Telegram» и «WhatsApp» (WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) злоумышленник убедил пенсионерку по предлогом пресечения преступной деятельности мошенников снять с банковского счёта все сбережения и разместить их на «безопасном» счёте.

Поверив в происходящее и выполнив все условия злоумышленников, женщина лишилась финансовых накоплений на сумму около 1 миллиона рублей. Через некоторое время она поняла, что стала жертвой преступной схемы, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Пятигорские следователи выяснили, что «безопасный» счёт принадлежит 20-летнему жителю кузбасского Мариинска. При этом банковский счёт мариинец открыл буквально за два месяца до произошедших событий.

В итоге прокурор города Пятигорска направил исковое заявление в Мариинский городской суд о взыскании с «дроппера» неосновательного обогащения.

20-летний «дроппер» направленные ему судебные повестки проигнорировал, в связи с чем суд рассматривал заявленные требования в порядке заочного производства.

Исходя из правил выпуска и обслуживания банковских карт, карта является собственностью банка и даётся владельцу во временное пользование. Передача карты третьим лицам и предоставление сведений о ПИН-кодах категорически запрещены условиями договора. Персональную ответственность по операциям с картой несёт её владелец. Таким образом, при передаче банковской карты другим лицам все негативные последствия по совершённым финансовым операциям возложены на лицо, на чьё имя выдана банковская карта.

В итоге суд решил взыскать с молодого мариинца в пользу обманутой пенсионерки около 1 миллиона рублей.

Одновременно с этим «обогатившийся» кузбассовец обязан уплатить в доход бюджета Мариинского муниципального округа Кузбасса государственную пошлину в размере около 25 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд