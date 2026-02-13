33 года на страже общественной безопасности транспортных магистралей Кузбасса

Сегодня исполняется 33 года со дня создания службы милиции общественной безопасности – 12 февраля 1993 года Указом Президента Российской Федерации было утверждено «Положение о милиции общественной безопасности (местной милиции)».

Охрана общественного порядка всегда являлась ключевой функцией органов внутренних дел. Подразделения по охране общественного порядка транспортной полиции отвечают за поддержание порядка на транспортных магистралях, за своевременное реагирование и пресечение правонарушений и преступлений на объектах транспортной инфраструктуры, за оказание помощи пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев, находящимся в беспомощном состоянии.

В Кузбасском линейном управлении МВД России эту важную работу координируют отдел охраны общественного порядка, который возглавляет подполковник полиции Алексей Мешков, и заместитель начальника полиции (по охране порядка) подполковник полиции Евгений Семенов. Эти офицеры обладают значительным профессиональным опытом, что позволяет Кузбасской транспортной полиции эффективно справляться с задачами по обеспечению порядка на объектах транспортного комплекса, включая привокзальные площади и автовокзалы, железнодорожные станции, Международный аэропорт города Кемерово, а также речной транспорт, поезда дальнего следования и пригородного сообщения.

В 2025 году сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции Кузбасса, специализированных подразделений по обеспечению общественного порядка сопроводили более трех тысяч пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения, выявили и пресекли 47 преступлений и свыше 7 тысяч административных правонарушений, в том числе свыше одной тысячи случаев прохода граждан по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Благодаря комплексным мерам профилактики, разработанным подразделением по охране общественного порядка, уровень железнодорожного травматизма в зоне оперативного обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России снизился.

В нынешнем году в планах - дальнейшее развитие системы видеонаблюдения на транспортных объектах, продолжение профилактической работы, в том числе с несовершеннолетними правонарушителями, а также повышение квалификации полицейских в сфере обеспечения общественного порядка.

Фото:Кузбасское ЛУ МВД России