В Кузбассе Россельхознадзором проконтролирована первая в 2026 году поставка соевого жмыха в Казахстан

29 мая специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили фитосанитарный сертификат на партию соевого жмыха, произведенного на территории Юргинского городского округа Кемеровской области — Кузбасса и подготовленного для отправки в Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка первой в 2026 году экспортной партии соевого жмыха, предназначенного для кормовых целей, производилась в автотранспорт. Общий вес партии составил 20 т.

Продукция подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».