В Кузбассе Россельхознадзором прекращено действие декларации на 1500 тонн пшеницы

27 мая 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес юридического лица в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса.

Ранее в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 1500 т пшеницы, предназначенной на кормовые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Оплот Трио; Табу Нео; Артстар; Тайра; Борей; Суховей; Деймос; Корсар; Хакер 300; Цитодеф-100; Синклер; Спирит; Кредо; Гербитокс; Альфаплан; Алсион (дифеноконазол, азоксистробин, имидаклоприд, клотианидин, трибенурон-метил, хлорпирифос, дикват, дикамба, бентазон, клопиралид, -(1.2.4-триазол-4-ил)-N′-фенилмочевины, флудиоксонил, эпоксиконазол, карбендазим, альфа-ципермeтрин, тифенсульфурон-метил, МЦПА ), применённых при выращивании в 2025 году.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере и на основании недостоверных сведений и документов, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.