85-летний рецидивист, осуждённый за покушение на изнасилование, будет 8 лет находиться под административным надзором

У жителя Ленинск-Кузнецкого муниципального округа вскоре истекает срок отбывания наказания в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, которое ему было назначено за покушение на изнасилование, соединённое с угрозой убийством.

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел административные исковые требования об установлении административного надзора 85-летнему осуждённому, который в скором времени освобождается из мест лишения свободы в связи с отбытием срока наказания.

Как следует из материалов дела, Ленинск-Кузнецкий районный суд Кемеровской области ещё в 2021 году назначил 81-летнему рецидивисту наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за покушение на изнасилование, соединённое с угрозой убийством. Преступление осуждённый совершил в отношении женщины, которая выполняла у него в доме работу по побелке комнат. После того, как потерпевшая закончила работу, хозяин квартиры неожиданно закрыл входную дверь на ключ и, подставив ей к горлу нож, заставил раздеться. Высказывая свои намерения об интимной связи с потерпевшей, наливал себе и женщине алкоголь. Но довести свой преступный умысел не смог по независящим от него причинам: женщина воспользовалась замешательством злоумышленника, выбежала на веранду, заблокировала дверь и, выставив оконную раму, покинула дом.

К концу лета 2026 года истекает срок наказания осуждённого, и ему, как опасному рецидивисту с непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления, администрация исправительного учреждения ходатайствовала об установлении административного надзора после освобождения.

В судебном заседании при решении вопроса об установлении после освобождения административного надзора осуждённый возражал против применения к нему такой меры профилактического воздействия.

Рассмотрев заявленные административные исковые требования, Мариинский городской суд для предотвращения преступлений и других правонарушений, а также для индивидуального профилактического воздействия решил установить осуждённому административный надзор на срок 8 лет.

В течение установленного судом срока пенсионер будет обязан два раза в месяц являться на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания.

Также ему запрещено находиться в местах общественного питания, в которых продаются спиртные напитки.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

