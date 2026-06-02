Россельхознадзор проконтролировал ввоз 70 тонн свежих овощей в Кузбассе

29 мая 2026 года на территории г. Новокузнецка Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 70 т свежей подкарантинной продукции из Казахстана. Ассортимент составили 48 т лука репчатого и 22 т капусты белокочанной.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.