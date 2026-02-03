Администрация муниципального округа в Кузбассе стала должником по кредитному договору заёмщика после его смерти

Причина – отказ наследников от имущества в виде земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью около 85 тысяч квадратных метров.

Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» обратилось в Мариинский городской суд Кемеровской области с иском о взыскании задолженности по кредитному договору.

Суд установил, что в конце мая 2023 года банк заключил с 55-летним местным жителем кредитный договор на 186 тысяч рублей сроком на пять лет. Но через три с половиной месяца заёмщик, являющийся инвалидом 1 группы, умер. Наследство никем принято не было, а банк, не зная о смерти должника, в конце декабря 2023 года направил требование о погашении задолженности в размере около 215 тысяч рублей.

Лишь через полтора года банк выяснил причину неисполнения обязательств, но не смог установить круг наследников. В связи с этим банк и обратился в суд с иском к наследственному имуществу.

В суде выяснилось, что единственным имуществом заёмщика был земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью около 85 тысяч квадратных метров стоимостью немногим более 200 тысяч рублей.

Поскольку наследники отказались от имущества, оно считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, от имени которого выступают их соответствующие органы.

В связи с этим в качестве ответчика по делу суд привлёк администрацию Мариинского муниципального округа как наследника выморочного имущества, которая и должна отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости этого имущества.

Несмотря на непризнание исковых требований администрацией Мариинского муниципального округа, суд удовлетворил требования истца, взыскав в пользу банка за счёт казны муниципального образования более 200 тысяч рублей, в пределах стоимости перешедшего в собственность муниципалитета наследственного имущества.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд