В Березовском женщина за езду в нетрезвом виде приговорена к реальному лишению свободы

Приговором Березовского городского суда 46-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость).

Судом установлено, что подсудимая в апреле 2023 года приговором Рудничного районного суда г. Кемерово признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Несмотря на это, в мае 2025 года она вновь села за руль автомобиля «Лексус RX-330» в состоянии опьянения и передвигалась по улицам города Березовский, где и была остановлена инспекторами ДПС.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.

Вину в содеянном осужденная не признала.

Суд назначил ей 3 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Автомобиль марки «Лексус RX-330» конфискован в доход государства.                                               

                            

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

kuzbassnews.ru
27/05/2026
