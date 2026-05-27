Новые партии кузбасского гороха отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

26 мая 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 62 фитосанитарных сертификата на партии сушеного гороха, выращенного на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

Перевозка 1,6 тыс. т гороха до места назначения осуществляется в железнодорожных контейнерах.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С начала текущего года объем гороха, отгруженного в Китай, составил 31,3 тыс. т.