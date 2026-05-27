Накануне школьных каникул в школе № 4 города Новокузнецка прошло профилактическое мероприятие в рамках акции «Внимание — дети!». Беседы с учениками провели сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями следственного комитета. Ребятам рассказали об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за нарушение Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции разъяснили школьникам правила безопасного поведения на дороге, сделав акцент на правилах использования СИМ. Учащимся пояснили, что управлять велосипедом при движении по проезжей части разрешено только с 14 лет.

Инспекторы довели до детей важное правило: при переходе проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться с любого транспортного средства — будь то велосипед, самокат. Дополнительно внимание учеников обратили на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток и разобрали ситуации, приводящие к так называемым «дорожным ловушкам».

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области