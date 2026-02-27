Акция «Весна! Кузбасс! Кино!» к весенним каникулам

Специально для всех, кто хочет отдохнуть от самой долгой четверти, на одной афише собрались четыре программы на любой вкус.

Программа «Я – настоящий детектив» представит новый формат экскурсии по единственному в Кузбассе Музею кино. На входе дети получат путевой лист с пропусками. По всему залу заранее спрятаны ребусы и шифры. Задача сыщиков отыскать их все и вклеить в лист, чтобы получилась история развития кинематографа.

Программа «Вечеринка своими руками» докажет, что для веселого праздника достаточно стола и подручных средств. Ребята поделятся на команды и примут участие в конкурсах, где реквизитом выступают мячики и стаканчики, ложки и крышки, мячики и рулетки, скотчи и карандаши. Звучит легко, однако только здесь можно понять, что под крики болельщиков поймать 10 карандашей одной рукой не так просто.

Для желающих стать героем телешоу есть наша нашумевшая «Игра в кино». Командам предстоит быстро нажимать на кнопки и выдвигать версии. Как правильные, так и остроумные.

Поклонников громкой музыки и зажигательных движений обрадует программа «Танцуют все!». Заработать балы помогут повторы танцев из вертикальных видео и исполнение трендовых песен. Действие завершится фееричной бумажной дискотекой!

Подробности и запись по телефону 36-43-69.

Фото: Кузбасскино