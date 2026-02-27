Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Акция «Весна! Кузбасс! Кино!» к весенним каникулам

Специально для всех, кто хочет отдохнуть от самой долгой четверти, на одной афише собрались четыре программы на любой вкус.

Программа «Я – настоящий детектив» представит новый формат экскурсии по единственному в Кузбассе Музею кино. На входе дети получат путевой лист с пропусками. По всему залу заранее спрятаны ребусы и шифры. Задача сыщиков отыскать их все и вклеить в лист, чтобы получилась история развития кинематографа.

Программа «Вечеринка своими руками» докажет, что для веселого праздника достаточно стола и подручных средств. Ребята поделятся на команды и примут участие в конкурсах, где реквизитом выступают мячики и стаканчики, ложки и крышки, мячики и рулетки, скотчи и карандаши. Звучит легко, однако только здесь можно понять, что под крики болельщиков поймать 10 карандашей одной рукой не так просто.

Для желающих стать героем телешоу есть наша нашумевшая «Игра в кино». Командам предстоит быстро нажимать на кнопки и выдвигать версии. Как правильные, так и остроумные.

Поклонников громкой музыки и зажигательных движений обрадует программа «Танцуют все!». Заработать балы помогут повторы танцев из вертикальных видео и исполнение трендовых песен. Действие завершится фееричной бумажной дискотекой!

Подробности и запись по телефону 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/02/2026
Культура
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus