Безопасность последних звонков в Кузбассе обеспечила Росгвардия

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с правоохранителями обеспечили правопорядок и общественную безопасность праздничных мероприятий, посвящённых последним звонкам у 9 и 11 классов в образовательных учреждениях региона.

Так, сотрудники были привлечены на торжественные линейки в 9 городах региона, в том числе и в самых крупных — Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Экипажи вневедомственной охраны были приближены к местам проведения торжественных мероприятий. Кроме того, стражи правопорядка несли службу в парках, скверах и на улицах, где ребята проводили время после официальной части в школах.

Задачи по обеспечению безопасности граждан в дни проведения торжественных линеек у выпускников, поставленные перед подразделениями Росгвардии, выполнены в полном объёме. Всего в Кузбассе последний звонок прозвенел для 9 400 одиннадцатиклассников и более 32 тысяч девятиклассников.

Фото: Росгвардия