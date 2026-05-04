Более 2000 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц получают пенсии от Отделения СФР по Кузбассу

32 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 1145 тружеников тыла, 116 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 88 награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», 730 вдов участников и инвалидов войны, проживающих в Кузбассе, получают в 2026 году пенсионные и социальные выплаты по линии СФР (по состоянию на 30 апреля 2026 года).

Средний размер пенсии участника Великой Отечественной войны – 68 318,63 руб., в том числе это страховая пенсия по старости – 41 836,64 руб. и государственная пенсия по инвалидности – 26 481,99 руб.

Кроме того, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны Отделение СФР оказывает регулярные меры социальной поддержки. Это ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 8 794,41 руб. для инвалидов Великой Отечественной войны, 6 595,78 руб. – участникам Великой Отечественной войны, не являющимся инвалидами. Также на регулярной основе выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб.

Указом Президента РФ от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в военных действиях 1941–1945 гг., установлена ежегодная выплата в размере 10 000 рублей, которая доставляется им вместе с апрельской пенсией.

