Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Более 2000 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц получают пенсии от Отделения СФР по Кузбассу

32 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 1145 тружеников тыла, 116 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 88 награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», 730 вдов участников и инвалидов войны, проживающих в Кузбассе, получают в 2026 году пенсионные и социальные выплаты по линии СФР (по состоянию на 30 апреля 2026 года).

Средний размер пенсии участника Великой Отечественной войны – 68 318,63 руб., в том числе это страховая пенсия по старости – 41 836,64 руб. и государственная пенсия по инвалидности – 26 481,99 руб.

Кроме того, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны Отделение СФР оказывает регулярные меры социальной поддержки. Это ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 8 794,41 руб. для инвалидов Великой Отечественной войны, 6 595,78 руб. – участникам Великой Отечественной войны, не являющимся инвалидами. Также на регулярной основе выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб.

Указом Президента РФ от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в военных действиях 1941–1945 гг., установлена ежегодная выплата в размере 10 000 рублей, которая доставляется им вместе с апрельской пенсией.

 Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
04/05/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus