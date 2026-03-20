Более 300 тонн муки пшеничной отгружено из Кузбасса в Приморский край и Якутию под контролем Россельхознадзора

12 и 13 марта 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии муки пшеничной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в Приморский край (203 т) и Республику Саха (Якутия) (135 т).

Результаты исследований образцов, отобранных в ходе досмотра и направленных в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции.

В результате для обеспечения данных поставок ведомство оформило сельхозтоваропроизводителям 5 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 338 т.