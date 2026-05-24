Не выгорание, не стресс, а щитовидка

Заболевания щитовидной железы у женщин встречаются в пять-восемь раз чаще, чем у мужчин. Риск возрастает во время беременности, после родов, в период менопаузы и после 50 лет.

О том, какие бывают заболевания щитовидной железы, и какая профилактика от этих болезней применяется в повседневной жизни, мы поговорили с врачом-эндокринологом поликлиники № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова Кристиной Алексеевной Павловой.

— Какие заболевания щитовидной железы встречаются чаще всего?

— Наиболее распространенные диагнозы — нетоксический многоузловой зоб и гипотиреоз.

- Какие обследования входят в стандартный скрининг заболеваний щитовидной железы и кому особенно важно проходить такие обследования регулярно?

- Стандартный скрининг включает контроль гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4 св, Т3 общий), УЗИ щитовидной железы. Регулярные проверки особенно важны для людей с отягощенной наследственностью по заболеваниям щитовидной железы, пациентов с хроническими заболеваниями, пациентам с аутоимунными заболеваниями, людей с ожирением (ИМТ более 30,0).

- Какие симптомы должны стать поводом для немедленного обращения к эндокринологу?

- Постоянная усталость, ощущение, будто батарейка разрядилась ещё до начала дня, забывчивость, перепады настроения и лишние килограммы, появившиеся будто сами собой – все эти симптомы могут говорить о проблемах со щитовидкой.

Тиреоидные гормоны необходимы для нормальной работы мозга. Они участвуют в формировании нервных связей, поддерживают память, концентрацию внимания и эмоциональную устойчивость.

При нарушении функции щитовидной железы можно заметить ухудшение памяти, трудности с концентрацией, замедление мышления, раздражительность, тревожность, а также подавленное настроение, нарушения сна.

Если вы хуже запоминаете информацию, быстро отвлекаетесь и не можете сосредоточиться на привычных задачах, стоит проверить состояние щитовидной железы.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).