В Кузбассе под контролем Россельхознадзора в Ленинградскую область отгружена фуражная пшеница

15 мая 2026 года в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора проконтролированы партии пшеницы фуражной (кормовой), выращенной на территории Тяжинского и Мариинского муниципальных округов Кемеровской области-Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в Ленинградскую область.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки 15 мая 2026 года сельхозтоваропроизводителю были оформлены 5 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 349 т.

В свою очередь, специалисты государственного ветеринарного контроля подтвердили соблюдение условий правил перевозок грузов и требований ветеринарного законодательства.