Мариинский городской суд установил отцовство погибшего на фронте военнослужащего в отношении его дочери

После вступления в законную силу решения суда будут восстановлены все права девочки на полагающиеся ей выплаты и льготы.

В Мариинский городской суд Кемеровской области в начале апреля 2026 года обратилась местная жительница с просьбой установить факт признания отцовства в отношении её 9-летней дочери.

В ходе рассмотрения требований женщины судом было установлено, что она с отцом ребёнка в официальном браке не состояла. Мужчина, имевший разъездной характер работы, на момент регистрации дочери в ЗАГСе находился в очередной командировке, поэтому в графе «отец» был поставлен прочерк. Родители ребёнка планировали позже установить отцовство, но не успели этого сделать: мужчина ушёл на фронт, а позже погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

В результате рассмотрения заявленных требований их обоснованность была подтверждена как свидетельскими показаниями, так и письменными доказательствами. Родители погибшего военнослужащего, а также его друзья и соседи подтвердили, что при жизни мужчина признавал себя отцом ребёнка, заботился о девочке.

В соответствии со статьёй 50 Семейного кодекса Российской Федерации в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребёнка, но не состояло в браке с его матерью, факт признания отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

В итоге рассмотрения дела суд пришёл к выводу о том, что факт прижизненного признания погибшим военнослужащим отцовства в отношении девочки нашёл своё подтверждение.

Решением Мариинского городского суда Кемеровской области факт отцовства был установлен.

После вступления решения суда в законную силу органы ЗАГС внесут в актовую запись о рождении девочки сведения об отце.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

