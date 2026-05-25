Негативное влияние курения на репродуктивное здоровье

С 25 до 31 мая в России проходит Неделя отказа от табака. Известно, что при сгорании сигареты выделяется множество токсичных химических соединений. Поэтому длительный стаж курения всегда сопряжён с рисками развития опасных заболеваний.

Курение в том числе негативно сказывается на половой активности, рассказал Дмитрий Макаров, заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. У курящих людей за счёт сужения просвета сосудов и образования тромбов кровоснабжение ухудшается, заметно снижается уровень потенции. Курение негативно влияет и на качество спермы. Токсичные соединения, выделяющиеся при тлении сигареты, снижают процессы синтеза семенной жидкости, они повреждают генную структуру сперматозоидов, что чревато появлением мутаций у будущего ребёнка. При этом не имеет большого значения то, в какой именно форме мужчина употребляет табак. Кальян и другие варианты табакокурения вовсе не безопаснее, чем сигареты. Согласно исследованиям, одновременное пристрастие как к сигаретам, так и к курению кальяна многократно усиливает риск развития мужского бесплодия.

У детей, рожденных от курящих мужчин, значительно повышен риск детского лейкоза и других онкологических заболеваний. Курение в присутствии детей повышает у них риск внезапной детской смерти, астмы, острых инфекций бронхов и легких, заболеваний среднего уха, проблем с поведением и трудностей в обучении.

Много вопросов вызывают электронные сигареты, вейпы и другие новые «системы доставки никотина». Сначала производители преподносили вейпы как более безопасную и эстетичную альтернативу традиционному курению, а также как способ, помогающий отучить курильщиков от классических сигарет. Позднее научные исследования доказали, что вейпинг также оказывает значительное негативное влияние на здоровье, в том числе на репродуктивную сферу.

Привыкание к табаку крайне отрицательно влияет на женское здоровье. Повышается частота преждевременного истощения и старения яичников, онкозаболеваний, бесплодия. Курящая беременная женщина вредит не только себе, но и будущему ребенку. Курение провоцирует грубые и часто необратимые нарушения внутриутробного роста и формирования плода, что в дальнейшем негативно отразится на новорожденном.

Исследования выявили взаимосвязь курения матери во время беременности с более низким весом и ростом детей, а также микроцефалией и гидроцефалией, особенно у девочек. Отмечается, что у курящих женщин:

Снижается овариальный резерв, а количество жизнеспособных яйцеклеток снижается на 40% по сравнению с теми, кто не курит;

повреждается ДНК яйцеклеток, что в несколько раз повышает риск хромосомных аномалий у плода и ранних выкидышей;

нарушается процесс имплантации эмбриона из-за того, что матка не получает достаточного количества крови и не может питать зародыш.

Уже на этапе зачатия у курильщиков значительно меньше шансов на нормальную беременность, чем у некурящих. Но даже если беременность все-таки наступила, курящие родители продолжают приносить вред своему будущему ребенку. Чем раньше отказаться от пагубной привычки, тем больше шансов родить здорового малыша.

