Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали новокузнечанина, попытавшегося проникнуть в квартиру бывшей сожительницы

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали горожанина, который может быть причастен к повреждению имущества местной жительницы.

В утреннее время росгвардейцы прибыли по сообщению о совершении противоправных действий к многоквартирному дому на улице Тольятти. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили поврежденное окно квартиры на первом этаже, а также выяснили приметы предполагаемого виновника от заявительницы. Неподалеку от указанного адреса сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали 27-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками задержанный пришел к многоквартирному дому бывшей сожительницы и начал требовать впустить его внутрь. Получив отказ, он разбил пластиковое окно квартиры, после чего ушел в неизвестном направлении. Хозяйка жилища обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
kuzbassnews.ru
24/05/2026
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus