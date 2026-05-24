Росгвардейцы задержали новокузнечанина, попытавшегося проникнуть в квартиру бывшей сожительницы

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали горожанина, который может быть причастен к повреждению имущества местной жительницы.

В утреннее время росгвардейцы прибыли по сообщению о совершении противоправных действий к многоквартирному дому на улице Тольятти. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили поврежденное окно квартиры на первом этаже, а также выяснили приметы предполагаемого виновника от заявительницы. Неподалеку от указанного адреса сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали 27-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками задержанный пришел к многоквартирному дому бывшей сожительницы и начал требовать впустить его внутрь. Получив отказ, он разбил пластиковое окно квартиры, после чего ушел в неизвестном направлении. Хозяйка жилища обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

