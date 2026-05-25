Житель Ленинск-Кузнецкого округа выдал найденный во время заготовки веников обрез

В Ленинске-Кузнецком сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 32-летнего жителя поселка Восходящий Ленинск-Кузнецкого округа за добровольную сдачу незаконного оружия.

По словам мужчины, во время заготовки березовых веников в лесном массиве мужчина обнаружил предмет, внешне схожий с обрезом ружья. Зная о возможности добровольной сдачи незаконного оружия и предусмотренном за это денежном вознаграждении, гражданин принял решение передать находку в правоохранительные органы.

По предварительной информации, сданный предмет со следами сильной коррозии является обрезом гладкоствольного ружья отечественного производства. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или офисы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

