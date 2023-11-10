Бывший машинист автомотрисы в Кузбассе через суд добился досрочной страховой пенсии по старости

Около полутора лет пришлось доказывать 56-летнему жителю Мариинска в региональном отделении Социального фонда России, а потом и в суде своё право на досрочную страховую пенсию по старости…

Около полутора лет назад, незадолго до своего 55-летия, житель Мариинска через портал Госуслуг обратился в Социальный фонд России о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Через несколько дней ему пришёл положительный ответ. Позже мариинец лично обратился в отделение Социального фонда с целью выяснения размера назначенной пенсии. Но сотрудники отделения в этот же день выдали ему решение об отказе в установлении пенсии, мотивируя свой отказ отсутствием необходимого специального стажа.

В соответствии с действующим законодательством мужчинам страховая пенсия по старости назначается по достижении ими возраста 55 лет в том случае, если они проработали на работах с тяжёлыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев, и при этом имеют страховой стаж не менее 25 лет.

Сотрудники Фонда высчитали льготный стаж мариинца, размер которого оказался около двух с половиной лет при требуемом размере такого стажа 12 лет и 6 месяцев.

После этого, собрав необходимые дополнительные документы, мужчина через 8 месяцев (весной 2023 года) вновь обратился в Социальный фонд. На этот раз, изучив документы, сотрудники Фонда насчитали уже немногим более пяти с половиной лет льготного стажа, в связи с чем снова вынесли решение об отказе в назначении пенсии.

Мариинец пытался доказать, что выработал необходимый стаж для назначения ему досрочной пенсии по старости. По его мнению, сотрудники Социального фонда не учли срочную службу в рядах Вооружённых Сил, а также периоды работы в должности электромонтёра дистанции контактной сети, помощника машиниста и машиниста автомотрисы в компании «Стройконтакт». Будучи уверенным, что его льготный стаж составляет более 15 лет, мужчина, заручившись поддержкой профессионального юриста, обратился в суд.

В судебном заседании представитель Социального фонда исковые требования мариинца не признал, и настаивал на том, что в пакете документов, представленных в отделение, отсутствовали справки, уточняющие особый характер работы мужчины в спорные периоды времени. Более того, в выписке из индивидуального лицевого счёта застрахованного эти периоды не были подтверждены работодателем.

Однако, исследовав представленные доказательства, суд не согласился с доводами представителя Социального фонда.

Факт работы мариинца в оспариваемые периоды времени оказались подтверждены записями трудовой книжки и другими материалами дела.

«Судом установлено, что выполняемая истцом работа была сопряжена с неблагоприятными факторами, а именно с занятостью на участках магистральных железных дорог с интенсивным движением поездов», – говорится в решении суда.

В результате решение регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования об отказе в установлении мариинцу досрочной страховой пенсии по старости было признано незаконным.

Суд обязал региональное отделение Социального фонда России включить все доказанные в суде периоды работы в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение жителю Мариинска страховой пенсии по старости, и назначить мариинцу пенсию со дня его 55-летия – с середины лета 2022 года.

Не согласившись с решением суда, Пенсионный фонд обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда отставила решение суда первой инстанции без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников