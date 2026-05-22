Директор коммерческой организации в Кузбассе осуждён за покушение на мошенничество, связанное с поставкой угля

Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что руководитель компании «Ресурсинвесттрейд», занимающейся оптовыми поставками твёрдого топлива, продал мариинской ресурсоснабжающей организации около 12 тысяч тонн угля значительно низшего качества, чем было предусмотрено договором.

Из материалов уголовного дела следует, что во второй половине 2023 года генеральный директор коммерческой организации путём обмана дважды создавал видимость поставки качественного угля для ресурсоснабжающей организации Мариинского муниципального округа «Ресурс». Это ему удалось из-за того, что приёмка угля руководством МУП «Ресурс» велась формально и без проверки качества.

На самом деле уголь был значительно низшего качества, чем изначально предусматривалось договорами на поставку топлива. В результате на котельные было поставлено около 12 тысяч тонн не имеющего потребительской ценности угля, что привело к недостаточной подаче тепла отдельным потребителям Мариинского муниципального округа.

В результате преступных действий ресурсоснабжающей организации был причинён ущерб на сумму более 34 миллионов рублей.

Следует отметить, что из общей суммы похищенных денежных средств руководитель коммерческой организации получил около 7 миллионов рублей, а оставшиеся 27,5 миллионов истребовал в судебном порядке посредством подачи искового заявления в Арбитражный суд Кемеровской области.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал подсудимого виновным в совершении двух фактов покушения на мошенничество в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

Заявленный ресурсоснабжающей организацией иск на сумму более 34 миллионов рублей судом был оставлен без рассмотрения.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

