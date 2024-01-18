Гастроэнтеролог рассказала об опасности неинфекционных заболеваний печени

Медленное течение болезни и симптомы, на которые паценты часто не обращают внимание — вот в чём опасность неинфекционных заболеваний печени. Подробности рассказала врач-гастроэнтеролог больницы скорой помощи имени М.А. Подгорбунского Анна Тарасова.
По словам Анны Юрьевны, чаще всего к ней на приём обращаются пациенты со следующими заболеваниями:
- Желчнокаменная болезнь
- Хронический калькулезный холецистит
- Хронический панкреатит
- Гастрит
«Основные причины развития этих болезней — нарушение диеты, лишний вес, избыточное потребление быстроусвояемых углеводов», — говорит Анна Юрьевна.
Из неинфекционных болезней печени наиболее опасен цирроз — конечная, необратимая стадия многих заболеваний. К факторам риска врачи относят наследственность, наличие у пациента вирусных гепатитов В и С, чрезмерное употребление алкогольных напитков и работу с химическими факторами, которые токсически воздействуют на организм.
«Чем более здоровый образ жизни вы ведёте, тем меньше риск столкнуться с проблемами. Пейте больше воды, ешьте продукты с большим содержанием клетчатки, гуляйте хотя бы полчаса в день. Исключите алкоголь», — советует специалист.
Если вы работаете на химических производствах, не забывайте про защиту органов дыхания, своевременные обследования и ежегодный медосмотр.
Фото: больница скорой помощи имени М.А. Подгорбунского
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