Гастроэнтеролог рассказала об опасности неинфекционных заболеваний печени

Медленное течение болезни и симптомы, на которые паценты часто не обращают внимание — вот в чём опасность неинфекционных заболеваний печени. Подробности рассказала врач-гастроэнтеролог больницы скорой помощи имени М.А. Подгорбунского Анна Тарасова.

По словам Анны Юрьевны, чаще всего к ней на приём обращаются пациенты со следующими заболеваниями:

Желчнокаменная болезнь

Хронический калькулезный холецистит

Хронический панкреатит

Гастрит

«Основные причины развития этих болезней — нарушение диеты, лишний вес, избыточное потребление быстроусвояемых углеводов», — говорит Анна Юрьевна.



Из неинфекционных болезней печени наиболее опасен цирроз — конечная, необратимая стадия многих заболеваний. К факторам риска врачи относят наследственность, наличие у пациента вирусных гепатитов В и С, чрезмерное употребление алкогольных напитков и работу с химическими факторами, которые токсически воздействуют на организм.



«Чем более здоровый образ жизни вы ведёте, тем меньше риск столкнуться с проблемами. Пейте больше воды, ешьте продукты с большим содержанием клетчатки, гуляйте хотя бы полчаса в день. Исключите алкоголь», — советует специалист.



Если вы работаете на химических производствах, не забывайте про защиту органов дыхания, своевременные обследования и ежегодный медосмотр.

Фото: больница скорой помощи имени М.А. Подгорбунского