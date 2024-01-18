Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Гастроэнтеролог рассказала об опасности неинфекционных заболеваний печени

Медленное течение болезни и симптомы, на которые паценты часто не обращают внимание — вот в чём опасность неинфекционных заболеваний печени. Подробности рассказала врач-гастроэнтеролог больницы скорой помощи имени М.А. Подгорбунского Анна Тарасова.

По словам Анны Юрьевны, чаще всего к ней на приём обращаются пациенты со следующими заболеваниями:

  • Желчнокаменная болезнь
  • Хронический калькулезный холецистит
  • Хронический панкреатит
  • Гастрит

«Основные причины развития этих болезней — нарушение диеты, лишний вес, избыточное потребление быстроусвояемых углеводов», — говорит Анна Юрьевна. 

Из неинфекционных болезней печени наиболее опасен цирроз — конечная, необратимая стадия многих заболеваний. К факторам риска врачи относят наследственность, наличие у пациента вирусных гепатитов В и С, чрезмерное употребление алкогольных напитков и работу с химическими факторами, которые токсически воздействуют на организм. 

«Чем более здоровый образ жизни вы ведёте, тем меньше риск столкнуться с проблемами. Пейте больше воды, ешьте продукты с большим содержанием клетчатки, гуляйте хотя бы полчаса в день. Исключите алкоголь», — советует специалист.

Если вы работаете на химических производствах, не забывайте про защиту органов дыхания, своевременные обследования и ежегодный медосмотр.

 

Фото: больница скорой помощи имени М.А. Подгорбунского

Здоровье
kuzbassnews.ru
18/01/2024
Здоровье
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus