Где курильщикам бесплатно помогут отказаться от вредной привычки?

Сегодня многие решаются сделать шаг в сторону здоровой жизни – отказаться от курения. Но самостоятельно бросить сигарету удается не всем. В этом случае не стоит отчаиваться – вам помогут специалисты!

На протяжении нескольких лет в медицинских организациях действуют кабинеты помощи при отказе от курения.

В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 имени Г.П. Курбатова такой кабинет работает в поликлинике № 9 на базе центра здоровья.

С начала текущего года в центре здоровья обследовано более 5 тыс. человек, из них порядка 700 человек являются курильщиками, 120 из них обратились в кабинет помощи отказа от курения. После занятий со специалистом бросили курить 50%, многие по разным причинам не прошли до конца курс лечения.

"Самостоятельно бросить курить способны 5-7% курильщиков, еще 15-20% могут это сделать при должной мотивации. К примеру, нередко люди отказываются от сигарет, когда им сообщают о наличии у них какого-то заболевания, связанного с фактором табакокурения. Пациентам этого достаточно, чтобы задуматься о том, какой вред они уже нанесли себе и какой еще могут нанести, продолжая курить", - рассказывает заведующий центром здоровья Первой больницы Максим Сухомлинов.

Какую помощь можно получить в кабинете помощи при отказе от курения?

После углубленного профилактического консультирования в центре здоровья пациент обращается в кабинет по отказу от курения. Для этого специалисты центра здоровья обследуют пациента, определяют его сердечно-сосудистый риск, индекс массы тела, оценив тем самым риски, связанные с ожирением, сахарным диабетом.

Если пациент готов к отказу от курения и в достаточной степени мотивирован, далее в работу включается психолог-психотерапевт. Пациент может посещать консультации, пока не достигнет результата. В этот период ему назначается никотинзаместительная терапия, а кому-то достаточно занятий с психологом.

Записаться на консультацию можно по тел. (3843) 74-70-50, центр здоровья (ул. Хитарова, 32, поликлиника № 9). Если совсем не хотите идти к врачам, можете узнать больше об отказе от курения на сайте ТакЗдорово.

Фото: Горбольница №1