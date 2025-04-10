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Илья Середюк поздравил ветерана СВО Василия Винникова с назначением на руководящую должность

Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел рабочую встречу с новым директором кузбасского филиала компании «Ростелеком» Василием Винниковым. Ветеран СВО проходит обучение по программе «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

«Это отличный пример того, как кадровая программа для ветеранов СВО дает нам хороших руководителей, а самим героям — возможность найти себя на гражданке. Уверен, что Василий Винников справится с возложенными обязанностями. На СВО он был начальником связи полка, руководил оперативной группой, которая занималась организацией систем боевого управления, строительством транспортной сети связи. Когда меня спросили, могу ли я рекомендовать Василия Александровича на руководящую должность, я ответил, что он готов. Причем хочет работать именно в Кузбассе, чтобы вносить вклад в развитие родного региона», — сказал Илья Середюк.

Комментируя свое назначение, Василий Винников отметил, что программа «Время героев» является передовой системой подготовки высококвалифицированных управленческих кадров, способствует адаптации к гражданской службе военных, прошедших боевые действия, и дает новые знания для профессионального роста.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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