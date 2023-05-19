Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Импорт подкарантинной продукции в Кузбасс вырос в сравнении с прошлым годом

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за 4 месяца 2023 года проконтролировано 4364,007 тонны подкарантинной продукции и 996 штук древесного упаковочного материала импортного происхождения, это превышает экспортные поставки более чем на 17% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан. Но 2023 году поставки из Казахстана снизились на 4,8% и составили - 2495,632 тонн и 843 штуки. Основной ассортимент составил: томаты свежие – 696 тонн, яблоки свежие – 644 тонн, морковь свежая – 371 тонн, огурцы свежие 343,5 тонн, капуста свежая – 137,37 тонн.

Меньше подкарантинной продукции экспортируется из Киргизии, при этом количество ввозимой продукции из данной страны в 2023 году увеличилось на 23,5% и составило  – 795,945 тонн и 153 шт. В основном это: капуста свежая – 247,1 тонн,  лук репчатый – 397,65 тонн, морковь свежая – 84,395 тонн, орехи грецкие – 46 тонн, орехи фисташки –  19 тонн.

Из Республики Беларусь на территорию Кемеровской области ввезено 66,03 тонны солода.

Увеличились объемы ввоза импортного семенного и посадочного материала - с  начала года в Кузбасс ввезено 734 тонны лука севка, 141 тонна картофеля семенного происхождением из Нидерландов для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах, что  на 25,5% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Ввоз подкарантинной продукции осуществляется под контролем специалистов Управления, на подкарантинную продукцию выдано 226 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
19/05/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus