Индикаторы риска – сигнал для раннего выявления признаков нарушения требований законодательства

О наличии нарушений обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии на объектах контроля могут свидетельствовать индикаторы риска.

В соответствии с положением ст.8 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии», п. 1 ч. 10 ст.23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях оценки риска причинения вреда (ущерба), Приказом Минсельхоза России от 11.12.2024 №732 (в ред. от 23.03.2025) утвержден «Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)».

Для определения наличия в деятельности хозяйствующего субъекта индикаторов рисков, сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля осуществляется с использованием информационных систем в области ветеринарии ФГИС «ВетИС» компонентов ИС «Цербер», ИС «Меркурий», ИС «Хорриот», ГИС МТ «Честный Знак», без взаимодействия с контролируемым лицом.

Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований:

Увеличение на 10% и более случаев возникновения заразных и иных болезней животных, падежа, вынужденного убоя животных на производственном объекте в течение календарного месяца по сравнению с аналогичным предшествующим периодом;

Увеличение на 10% и более количества утилизированных или уничтоженных подконтрольных товаров в течение календарного месяца по сравнению с аналогичным предшествующим периодом (на производственном объекте, на котором осуществляются убой животных, производство товаров);

Увеличение на 10% и более количества произведенных подконтрольных товаров в течение календарного месяца по сравнению с аналогичным предшествующим периодом (при отсутствии сведений об увеличении количества поступающего на производственный объект и (или) производимого им сырья животного происхождения);

Сокращение срока завершения процесса доставки перемещаемой партии подконтрольного товара и (или) передачи прав собственности (далее — гашение) ветеринарного сопроводительного документа на партию подконтрольного товара в два и более раза по сравнению со средним сроком гашения ветеринарных сопроводительных документов, оформленных при перемещении подконтрольного товара одним и тем же видом транспортного средства (транспортными средствами) по одному и тому же маршруту;

Несоответствие объема партии подконтрольного товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации, при его вводе в оборот и объема той же партии подконтрольного товара, указанного в ветеринарном сопроводительном документе, оформленном при производстве подконтрольного товара, не менее 5 раз в течение календарного месяца.

Выявление двух и более фактов гашения ветеринарных сопроводительных документов, оформленных при перемещении подконтрольного товара, с указанием фактически полученного объема подконтрольного товара, превышающего на 5% и более объем подконтрольного товара, указанный в данных ветеринарных сопроводительных документах, в течение календарного месяца.

Выявление факта оформления на производственном объекте ветеринарного сопроводительного документа при производстве сырья животного происхождения при отсутствии в ФГИС «ВетИС» ИС «Хорриот» сведений о наличии животных на данном производственном объекте и о гашении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных при перемещении на данный производственный объект животных или иных подконтрольных товаров, из которых произведено данное сырье;

Выявление в течение календарного месяца двух и более фактов оформления ветеринарных сопроводительных документов на рыбную продукцию, произведенную одним производителем из водных биологических ресурсов, информация о которых в качестве сырья отсутствует у данного производителя.

Выявление в ФГИС «ВетИС» ИС «Меркурий» в течение календарного месяца двух и более фактов оформления ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию, произведенную одним производителем из продуктов убоя (промысла) животных, информация о которых в качестве сырья отсутствует в ФГИС «ВетИС» ИС «Хорриот».

Индикаторы риска, используемые при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) — это сигналы, разработанные для раннего выявления потенциальных нарушений требований законодательства РФ в деятельности хозяйствующего субъекта, до того, как они приведут к реальному ущербу.

Выявление индикаторов риска является основанием для принятия решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.