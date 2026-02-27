Интерактивный музей рабочих профессий Кузбасса открылся в Новокузнецке

В Детско-юношеском центре "Орион" открылся Интерактивный музей рабочих профессий Кузбасса. Грант на его создание, 1,3 млн рублей, выделил РУСАЛ.

В тематических зонах музея представлены ключевые отрасли региона: металлургия, горное дело, железная дорога. Есть и социально-адаптационная зона «Лаборатория самостоятельности». В мир профессий дети и подростки погружаются через интерактивные игры и экскурсии в формате виртуальной реальности. В день открытия музея десятки юных посетителей смогли в очках виртуальной реальности «осмотреться» в литейном отделении и «пройтись» вдоль новейших электролизёров, установленных в ходе модернизации НкАЗа по проекту «Чистый воздух».

В музее будут проводиться квесты и конкурсы, дни наставничества с молодыми специалистами, интерактивные шоу с VR-технологиями, семейные выходные. Мобильные комплексы «PROF-чемодан» с VR-станциями и тактильными макетами позволяют проводить выездные мероприятия в школах и социальных учреждениях в любом районе города.

- РУСАЛ поддерживает развитие территорий своей ответственности, выделяя софинансирование на образование и социальные программы. Ранее при нашей поддержке здесь уже открылись Малая инженерная академия и детский центр профессий «Город мастеров». Они помогают молодежи определиться с будущей карьерой, - отметил управляющий директор НкАЗа Андрей Терентьев.

В Малой инженерной академии дети и подростки осваивают пять основных компетенций технической направленности: мобильная робототехника, 3D прототипирование и моделирование, сетевое и системное администрирование, мультимедийная журналистика, промышленные технологии и новые сплавы металлов. А в «Городе мастеров» ребята в игровой форме пробуют себя в роли пожарных, врачей, полицейских, строителей и даже пасечников.

Интерактивный музей рабочих профессий на базе ДЮЦ «Орион» появился благодаря победе АНО «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив «Соцальное партнерство» в грантовом конкурсе «Устойчивые города РУСАЛа». Это еще один шаг к повышению качества образования, созданию инклюзивной среды и формированию активного сообщества в регионах ответственности алюминиевой компании.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа