Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии рапса в Калининград

С 28 по 30 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 32 фитосанитарных сертификата на партии рапса для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Чебулинского, Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого муниципальных округов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в объеме 2153 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».