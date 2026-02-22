Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кемеровские гимнастки стали призёрами окружных соревнований

В Красноярске завершилось первенство Сибирского федерального округа по художественной гимнастике. 

Воспитанницы СШОР №3 города Кемерово Вероника Аксенова и Софья Гладышева стали бронзовыми призерами в составе сборной команды Кемеровской области-Кузбасса. 

По итогам соревнований Вероника Аксенова попала в сборную Сибирского федерального округа и выступит на первенстве России в Казани с 22 по 28 марта. Тренируют гимнасток заслуженные тренеры России Ирина Бирюкова и Марина Калюжная. 

Фото: СШОР №3.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/02/2026
Спорт
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus