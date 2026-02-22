Кемеровские гимнастки стали призёрами окружных соревнований

В Красноярске завершилось первенство Сибирского федерального округа по художественной гимнастике.



Воспитанницы СШОР №3 города Кемерово Вероника Аксенова и Софья Гладышева стали бронзовыми призерами в составе сборной команды Кемеровской области-Кузбасса.



По итогам соревнований Вероника Аксенова попала в сборную Сибирского федерального округа и выступит на первенстве России в Казани с 22 по 28 марта. Тренируют гимнасток заслуженные тренеры России Ирина Бирюкова и Марина Калюжная.



Фото: СШОР №3.