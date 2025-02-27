Кемеровский ОМОН «Оберег» Росгвардии отработал технику беспарашютного десантирования

В Кемерове сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу провели учебно-тренировочные мероприятия по беспарашютному десантированию с вертолета Ми-8.

Беспарашютное десантирование является одним из ключевых тактических приемов для оперативного развертывания спецподразделений в условиях, когда посадка воздушного судна невозможна. В ходе тренировки за штурвалом вертолета находились опытные летчики авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

Спуск осуществлялся с применением специализированных устройств, позволяющих бойцам быстро и безопасно покидать воздушное судно. В полной экипировке сотрудники ОМОН десантировались на открытом участке местности, после чего занимали позиции для выполнения учебно-боевых задач. Особое внимание уделялось отработке скоростного спуска и эвакуации с использованием каната.

«Планомерные занятия по беспарашютному десантированию являются важной частью подготовки спецподразделений. Это кропотливая работа по оттачиванию тактического мастерства и совершенствованию навыков, необходимых для выполнения служебно-боевых задач», – отметил офицер ОМОН «Оберег» с позывным «Вал».

Фото: Росгвардия