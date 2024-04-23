РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявил об итогах Всероссийской олимпиады для школьников «13 элемент. Alхимия будущего» 2023-2024 учебного года. Конкурс для школьников 8-11 классов проводился по физике, математике, информатике и химии. Победителями и призерами стали 145 школьников. Помимо призов и подарков победители получат дополнительные от 3 до 10 баллов при поступлении в вузы-партнеры.

В 13 сезоне Олимпиады «13-й элемент. Alхимия будущего» приняли участие более 4000 учеников из разных регионов России, что на 20% выше показателя прошлого сезона. В заключительный этап вышло 1064 финалиста. Они решали задание, условия которого были максимально приближены к реальным инженерным задачам.

По итогам двух этапов конкурса победителями стали 19 школьников, учащаяся новокузнецкого лицея №35 Елизавета Лузева стала призером третьей степени.

В негласном региональном рейтинге по количеству победителей лидерство уже не первый год остается за Иркутской областью. На втором месте - Красноярский край, где отличились ученики из Красноярска, Ачинска, Железногорска, Дивногорска. В финал также вышли школьники из Волгограда, Москвы, Каменске-Уральского, Краснотурьинска и Новокузнецка.

«Поздравляю победителей Олимпиады с успешно пройденной ступенью, которая для кого-то, возможно, уже скоро, может стать стартом профессионального пути. Для компании РУСАЛ этот конкурс – не просто возможность заинтересовать талантливую молодежь инженерным и техническим творчеством. Для нас важно привлечь перспективные кадры на предприятия алюминиевой отрасли, так как сегодня в цветной металлургии есть большой запрос на талантливых и мотивированных специалистов. Мы обязательно продолжим работу со школьниками. Ранняя профориентация помогает подросткам определиться в профессии, подойти к ней уже подготовленными и увлечёнными, - отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ.

В конкурсе принимали участие не только школьники, но и их учителя –кураторы. Лучшие педагоги конкурса также были отмечены наградами и памятными подарками.

Олимпиада «13 элемент. ALхимия будущего» нацелена на выявление и развитие индивидуальных творческих способностей старших школьников в естественно-научных предметах. Впервые она была организована в 2011 году. За 13 лет ее участниками стали более 25 тысяч школьников из 63 регионов России и 7 стран.

В 13-м сезоне партнерами стали 10 высших учебных заведений страны: ИЦМ СФУ (Красноярск), ХТИ СФУ (г. Абакан), СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск), СибГИУ (г. Новокузнецк), ВОЛГТУ (г. Волгоград), ИРНИТУ (г. Иркутск), УГГУ (г. Екатеринбург), ИГУ (г. Иркутск), БрГУ (г. Братск), УГТУ (г. Ухта).

Фото: РУСАЛ