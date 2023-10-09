Кузбасские росгвардейцы обеспечили правопорядок на областной ярмарке

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность участникам областной ярмарке, посвященной Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Свою продукцию прокопчанам и гостям города предлагали 35 предприятий Кузбасса и Алтайского края. Экипажи вневедомственной охраны находились на площади, где непосредственно проходило мероприятие. Кроме этого, росгвардейцы патрулировали ближайшие к ярмарке улицы.

Во время проведения массового мероприятия происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Фото: Росгвардия