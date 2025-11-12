Кузбасские стрелки из СОБР «Символ» стали одними из лучших в Сибири

В Иркутской области завершился командный турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди спецподразделений Росгвардии и других силовых структур, посвященный 32-й годовщине образования иркутского ОМОН «Шквал».

На учебно-тренировочной базе «Стеклянка» собрались 13 сильнейших команд из различных силовых структур со всей Сибири. Кузбасс представили лучшие стрелки СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. В течение трёх дней спецназовцы демонстрировали точность, скорость и тактическое мышление в условиях, максимально приближенных к реальным служебно-боевым ситуациям.

Кроме того, организаторы турнира подготовили для участников несколько неожиданных испытаний. Так, в одном из командных упражнений участникам предстояло обменяться оружием по результатам жеребьёвки – после этого пулемётчик мог оказаться на позиции снайпера, а снайпер в роли автоматчика. Ещё одним нововведением стало упражнение с использованием беспилотного летательного аппарата: спецназовцы, ориентируясь исключительно по указаниям оператора дрона, должны были за ограниченное время обнаружить подсказки с координатами целей, достичь огневого рубежа, поразить мишени и эвакуировать в безопасное место условно раненого товарища.

Сотрудники СОБР «Символ» показали высокий уровень профессиональной подготовки, заняв первые места в личном зачёте в двух дисциплинах. В упражнении СВ-6, где стрельба велась из снайперской винтовки на дистанцию 600 метров с 20 выстрелами и учётом реальных факторов стрельбы – ветер, положение тела, дыхание, один из бойцов с позывным «Грек» набрал 193 очка из 200 возможных, а его сослуживец с позывным «Ральф» – 178 очков. В упражнении ПБ-8, где стрельба проводилась из пистолета Макарова с пробежки от 40 метров до огневого рубежа 25 метров по мишени в две серии по 8 выстрелов с обязательной сменой позиции и магазина, результат в 154 очка из 160 возможных показал росгвардеец из Кузбасса с позывным «Баркас».

Представители СОБР «Символ» заняли первые места в личном первенстве, выполнив норматив «мастер спорта».

Фото: Росгвардия