Кузбасским судом рассматриваются уголовные дела, связанные с незавершённым строительством мариинского Центра культурного развития

В июле 2025 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступили уголовные дела в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства администрации Мариинского муниципального округа Кузбасса, а также в отношении генерального директора ООО «Алгоритм» и его заместителя по строительству.

Бывший начальник Управления капитального строительства администрации Мариинского муниципального округа обвиняется в превышении должностных полномочий, совершённом с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности. Генеральный директор компании «Алгоритм» и его заместитель обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Уголовные дела связаны со строительством в Мариинске Центра культурного развития, который должен быть построен до конца августа 2024 года. По версии обвинения, на строительство объекта на счёт подрядчика в течение 2022 – 2023 годов бывшим начальником Управления капитального строительства муниципалитета было перечислено около 85 миллионов рублей. Однако по состоянию на конец июня 2024 года строительная готовность Центра культурного развития составила 17% от общего строительного объёма.

Подрядчиком являлось общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», генеральный директор которого со своим заместителем, по версии стороны обвинения, не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих администрации Мариинского муниципального округа, в общей сумме более 60 миллионов рублей.

В июне 2024 года заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств.

В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в Мариинском городском суде Кемеровской области.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд