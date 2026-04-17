Кузбасский опыт подготовки кадров для промышленности представлен на международной конференции

Вопросы подготовки будущих кадров для промышленности обсуждают на XXIV Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: ХХI век. Подготовка кадров для экономики в условиях глобальных вызовов». Площадкой форума стал Кузбасский региональный институт развития профессионального образования имени А.М. Тулеева. В работе конференции участвуют более 600 экспертов из России, Беларуси, Казахстана, Монголии и Приднестровья.



Особое внимание уделяется опыту Кузбасса, где школьники активно вовлекаются в профориентационные проекты промышленных предприятий. В регионе создана бесшовная система профориентации — от дошкольного образования до трудоустройства на промышленных предприятиях.



Также в центре внимания — развитие профессионального образования, механизмы трудоустройства молодежи и инструменты формирования кадрового суверенитета страны и региона. Работала секция «Воспитание профессионала: задачи, ценности, лидерство. Молодежный трек. Студенческое самоуправление». Были затронуты темы волонтерства, социального партнерства и другие актуальные вопросы. По итогам работы форума будет выпущен сборник материалов.



Школьники региона изучают секреты рабочих и инженерных профессий не только в теории, но и непосредственно на производстве. Для них организованы экскурсии, мастер-классы, интерактивные занятия и специализированные музейные выставки.



Так, на базе компании «Азот» действует комплексная система «Детский сад — школа — техникум/вуз — работодатель». Участниками программы стали 943 ребенка в возрасте 5–10 лет. С 2023 года реализуется проект «Профобус»: специалисты выезжают в школы малых городов и сельских территорий, чтобы познакомить старшеклассников с карьерными возможностями. За три года программой охвачено более 2,5 тысячи учащихся из разных территорий Кузбасса.



В Новокузнецке в детско-юношеском центре «Орион» при поддержке РУСАЛа открыт интерактивный музей рабочих профессий. С использованием технологий виртуальной реальности школьники «проходят» по литейному отделению. Там же работают Малая инженерная академия, где осваивают робототехнику, 3D-моделирование и промышленные технологии, и детский центр профессий «Город мастеров», в котором ребята пробуют себя в роли пожарных, врачей, строителей.



Промышленные предприятия развивают сеть инженерных классов. ЕВРАЗ совместно с СибГИУ открыл такие классы в девяти школах Новокузнецка и Прокопьевска. В Кемерове проект «Инженерный класс» объединил гимназию №17, школы №14, 94 и 97, КузГТУ и «Кокс». «Азот» ведет углубленные курсы по математике и физике в трех школах.



Кроме того, для школьников регулярно проводятся экскурсии на реальные производства. Только в 2025 году предприятие «Кокс» посетили более 1500 школьников. «Кузнецкие ферросплавы» совместно с обществом «Знание» организовали мастер-классы для 1923 молодых людей, а экскурсионная программа «Витамины для стали» в первой декаде апреля 2026 года охватила более 170 школьников.



Так кузбасские школьники погружаются в промышленную среду, участвуют в реальных проектах, общаются с действующими инженерами и делают осознанный выбор будущей специальности, оставаясь учиться и работать в родном регионе.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса