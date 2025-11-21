Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кузбасский СОБР «Символ» отработал беспарашютное десантирование в зимних условиях

В областном центре сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели занятия по десантно-штурмовой подготовке с выполнением беспарашютных спусков с вертолета Ми-8 в условиях осложнённой зимней обстановки.

Перед началом практического этапа были проведены наземные инструктажи по технике безопасности и порядку выполнения спусков. Особое внимание уделялось действиям личного состава в условиях ограниченной видимости, обледенения и снежного покрова.

При зависании вертолета на высотах от 5 до 25 метров сотрудники спецподразделения осуществили спуски с использованием альпинистского снаряжения. Эпизоды тренировок включали работу в открытой местности и в лесном массиве, что позволило отработать маневрирование и рассредоточение группы в условиях плотной растительности и сложного рельефа.

В ходе занятия также были отработаны действия по эвакуации условно раненых в труднодоступной лесной зоне.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/11/2025
Спорт
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus