Кузбасский СОБР «Символ» отработал беспарашютное десантирование в зимних условиях

В областном центре сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели занятия по десантно-штурмовой подготовке с выполнением беспарашютных спусков с вертолета Ми-8 в условиях осложнённой зимней обстановки.

Перед началом практического этапа были проведены наземные инструктажи по технике безопасности и порядку выполнения спусков. Особое внимание уделялось действиям личного состава в условиях ограниченной видимости, обледенения и снежного покрова.

При зависании вертолета на высотах от 5 до 25 метров сотрудники спецподразделения осуществили спуски с использованием альпинистского снаряжения. Эпизоды тренировок включали работу в открытой местности и в лесном массиве, что позволило отработать маневрирование и рассредоточение группы в условиях плотной растительности и сложного рельефа.

В ходе занятия также были отработаны действия по эвакуации условно раненых в труднодоступной лесной зоне.

Фото: Росгвардия