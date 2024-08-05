В масштабной всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» приняли участие 200 человек – по две команды в возрастных категориях 11-13 лет и 14-17 лет от каждого из регионов Сибирского федерального округа. Кузбасс представляли «Барсы» из Тяжинского муниципального округа. Две команды по 10 человек в средней и старшей возрастных категориях, стали победителями регионального этапа, который проходил в мае.

За пять дней участники военно-патриотической игры прошли образовательные блоки по специализациям, со сдачей личного зачета, а также теоретическую программу. Ребят ждали различные испытания – военизированная полоса препятствий, основы выживания и маскировки позиций, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, основы радиационной, химической и биологической защиты, общевойсковая грамотность, пожарная эстафета, спортивная подготовка, основы военной журналистики, кибербезопасность, фактчекинг и противодействие фейковой информации. Помимо этого – испытания по условно-военным специальностям и военно-тактическая игра на местности.

Команда «Тяжинские барсы» заняла первое место в средней возрастной категории. Ребята представят Кемеровскую область - Кузбасс в финале «Зарницы 2.0.», который пройдет в городе-герое Волгограде с 5 по 15 сентября.

Организаторы проекта – общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» проводится в рамках национального проекта «Образование» и федеральной субсидии «Регион для молодых».