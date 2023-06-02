Материнский капитал на обучение детей направили более 30 тысяч кузбасских семей

Более 30 тысяч семей из Кузбасса направили средства материнского капитала на обучение детей за все время действия программы. По этому виду распоряжения Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу перечислило свыше 1 млрд рублей.

Оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения ребенком, на которого получен сертификат, трехлетнего возраста. На оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата. На момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

С прошлого года материнским капиталом можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, если у них есть лицензия на осуществление образовательной деятельности. Родители также могут распорядиться средствами на обучение детей у частных преподавателей и оплатить капиталом услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП.

Если между учебной организацией и Социальным фондом подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям не нужно предоставлять в фонд договор об оказании платных образовательных услуг. В настоящее время заключено уже 114 соглашений Социального фонда с учебными заведениями и муниципальными отделами образования и 1 соглашение с индивидуальным предпринимателем, оказывающим образовательные услуги.

Направить материнский капитал можно и на оплату проживания ребенка при учебном заведении, а также на содержание, присмотр или уход за детьми. Например, оплатить сертификатом общежитие на период обучения. Деньги будут перечисляться по выбору родителей ежемесячно, ежеквартально или в другие сроки, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом подается через личный кабинет на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ. Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.

Фото: СФР