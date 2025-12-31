Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня

Новокузнецкий муниципальный округ Загорское территориальное управление с. Костенково, р. Чумыш 19.01.2026 с 10:00 до 22:00.

Новокузнецкий муниципальный округ Кузедеевское территориальное управление п. Кузедеево, р. Кондома 19.01.2026 с 11:00 – 22:00.

Новокузнецкий муниципальный округ Сосновское территориальное управление с. Сосновка, ул. Луговая, родник «Беляевский» с 22.00 18.01.2026 до 18:00 19.01.2026.

МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого муниципального округа» напоминает гражданам об элементарных правилах безопасности при проведении обряда Крещения:

Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Подходя к проруби, помните, что дорожка может обледенеть и стать скользкой. Идите медленно и внимательно. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой – это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, ведь алкоголь способствует расширению кровеносных сосудов, вследствие чего увеличивается теплоотдача организма и возможно наступление быстрого переохлаждения. Помните, что пребывание в ледяной воде незакаленных людей может привести к общему переохлаждению организма. Поэтому пребывание в проруби более одной минуты нежелательно. При первых признаках переохлаждения - ознобе, дрожании, синюшности кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног - человеку необходимо оказать помощь. При легкой степени переохлаждении пострадавшего достаточно тепло одеть, напоить горячим чаем и заставить выполнять интенсивные физические упражнения. При средней и тяжелой степени переохлаждения тело человека необходимо растереть шерстяной тканью, сделать массаж. Затем тепло одеть, уложить в постель. Согревание должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур. Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь, не оставляйте его без присмотра вблизи реки, убедитесь, что лед, на который вы выходите, достаточно крепкий. После окунания разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и снижения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай.

Воздержитесь от купания, если у вас больное сердце. Так же медики предостерегают от купания на крещение людей с ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на крещение недопустимо и при других острых хронических заболеваниях.

Фото: МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»