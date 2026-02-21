Металлурги Гурьевского филиала «ЧМК» успешно выступили в «Лыжне России – 2026»

Сотрудники Гурьевского филиала «Челябинского металлургического комбината» приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2026», став частью грандиозного спортивного праздника.

По многолетней традиции в Гурьевском округе мероприятие проходило на лыжных трассах спортивной школы им. Б.В. Непомнящего.

В этом году на старт вышли около 500 человек разных возрастов. Самые юные спортсмены – детсадовцы – преодолевали дистанцию в 300 метров. Опытные спортсмены и воспитанники спортшколы состязались в скорости на трассе протяженностью 2026 метров. В любительском забеге участвовали школьники, сотрудники предприятий Гурьевского округа и ветераны спорта, они также пробежали на лыжах 2026 метров.

Кроме того, на торжественном параде открытия активные гурьяне были награждены значками отличия ГТО. Свое заслуженное признание получили и сотрудники Гурьевского филиала «ЧМК» – золотые значки вручили распределителю работ цеха обеспечения энергоресурсами Светлане Воробьевой и мастеру участка метрологии отдела контроля качества Владимиру Ульянову.

«Участие в таких мероприятиях не только укрепляет здоровье, но и сплачивает коллектив. После рабочей недели лыжи помогают перезагрузиться, зарядиться энергией и насладиться свежим воздухом нашего замечательного соснового бора», – поделился главный эколог ГФ ПАО «ЧМК» Александр Короткевич, финишировавший первым в любительском забеге.

Фото:Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"