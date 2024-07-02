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Молодежь компании «Южный Кузбасс» посетила «Экофест-2024»

Команда угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») приняла участие в экологической акции «Экофест-2024».

Представители Совета молодежи «Южного Кузбасса» в числе других кузбасских активистов приняли участие в уборке от мусора территории горнолыжного курорта «Шерегеш». Более ста волонтеров разбились на шесть команд и очистили трассы и склоны горы Зеленая, экотропу, туристический городок. Для вывоза собранного мусора пришлось задействовать грузовой «КамАз».

После работы участников акции ждал обед на свежем воздухе, прогулки по таежным местам и вечер у костра с песнями под гитару. В награду за участие волонтеры получили благодарственные письма от дирекции курорта.

«Поездка на «Экофест» - личная инициатива наших работников. Совет молодежи компании активно участвует в городских и областных экологических мероприятиях: субботниках, озеленении, сборе батареек и макулатуры, региональном экомарафоне «Зубочистка». Кроме того, наши активисты проводят экологические уроки и организовывают экоквесты для школьников, помогают в посадках дошколятам», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
02/07/2024
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