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Молодежь «Южного Кузбасса» заняла третье место в городской спартакиаде

Команда угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») стала третьей в молодежной спартакиаде Междуреченска.

В ежегодном городском спортивном празднике, посвященном Дню молодежи, приняли участие шесть команд междуреченских учреждений, муниципальных организаций и угольных компаний.

Участники соревновались в легкоатлетической и баскетбольной эстафета, дартсе, игре «Бочча», прыжках в длину, перетягивании автотранспорта и армрестлинге. Общекомандное первенство определялось по наименьшей сумме мест, завоеванных в соревнованиях. Молодые специалисты «Южного Кузбасса» хорошо показали себя в круговой и баскетбольной эстафетах, перетягивании автотранспорта, армрестлинге.     

В результате сборная «Южного Кузбасса» заняла третью ступень пьедестала. Участники получили почетные грамоты и памятные подарки.

«В компании более 15 лет действует Совет молодежи. Его члены представляют компанию в спортивных, культурных, социальных мероприятиях, ведут работу по профориентации среди школьников и студентов, поддерживают волонтерское движение, развиваются в науке», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
04/07/2024
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