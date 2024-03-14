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Нарушение законодательства РФ в области ветеринарии.

 Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, допущенные в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей ветеринарными врачами учреждений, а также отсутствия надлежащего контроля со стороны начальников ветеринарных станций за работой подчиненных сотрудников.

На предприятии  ООО "Птицефабрика Трудармейская" ветеринарным врачом ГБУ "Прокопьевская СББЖ" Баймурадовым С.Т. оформлены производственные сертификаты на продукцию путем транзакции «переработка/производство» с продлением сроков годности на 361 день. 

Подобное нарушение выявлено и у начальника подразделения ВСЭ убойного пункта ООО "Мясной ряд" Павловой И.В. "Чебулинская СББЖ", при оформлении производственного сертификата.

На основании вышеизложенного проинформировано Управление ветеринарии Кузбасса, для принятии мер по недопущению дальнейших нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».

Общество
kuzbassnews.ru
14/03/2024
Общество
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