Неравнодушные новокузнечане передали помповые ружья для защиты бойцов СВО

В кемеровском офисе лицензионно-разрешительной службы Росгвардии состоялась передача гражданского оружия для нужд специальной военной операции. Двое жителей Новокузнецка приехали в областной центр, чтобы лично передать свои самозарядные ружья военнослужащим Министерства обороны из Юрги.

Сергей Прокофьев, один из инициаторов передачи, рассказал, что мотивом его поступка стала трагическая утрата родственника в зоне СВО от вражеского дрона.

«Я надеюсь, что ружье, вместо того чтобы стоять в сейфе, найдет своё применение и спасёт чью-то жизнь», — отметил Сергей.

Второй участник передачи Пётр Руднев рассказал, что оружие он приобрел по заказу в 2016 году, но на охоте не использовал.

«Пусть оно послужит нашим ребятам», — сказал Пётр, выразив надежду, что оружие станет полезным для бойцов и поможет сохранить жизни.

Среди переданных образцов - два самозарядных помповых ружья 12-го калибра с увеличенной ёмкостью магазина, а также запасные стволы и чоковые насадки, увеличивающие радиус поражения при стрельбе.

Инспекторы Росгвардии оказали необходимую юридическую помощь владельцам оружия в его передаче и поблагодарили их за гражданский поступок. Сотрудники Росгвардии подчеркнули важность вклада граждан в поддержку участников СВО.

Напомним, что для удобства граждан Росгвардия запустила новый онлайн-сервис, через который можно в электронном виде подать уведомление о добровольной передаче оружия. С августа текущего года, когда вступили в силу изменения в законодательстве, жители региона уже передали более 100 единиц охотничьего оружия для поддержки бойцов Росгвардии и Министерства обороны.

Инспекторы подчеркивают, что граждане, передающие своё оружие для нужд СВО, освобождаются от административной ответственности за нарушения в данной сфере, такие как несвоевременная регистрация или перерегистрация, при отсутствии негативных последствий.

Фото: Росгвардия