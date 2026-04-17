Новая партия крупы манной отгружена из Кузбасса в Киргизию под контролем Россельхознадзора
15 апреля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на новую партию крупы манной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для дальнейшей транспортировки в Киргизскую Республику.
Под контролем ведомства погрузка 20 т крупы манной производилась в автотранспорт.
Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
17/04/2026