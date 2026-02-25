Новая партия отрубей пшеничных отгружена из Кузбасса в Монголию под контролем Россельхознадзора

19 февраля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на новую партию отрубей пшеничных, произведённых на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Монголию.

Под контролем ведомства погрузка 20 тонн отрубей пшеничных производилась в автотранспорт.

Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортёра, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении — Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».