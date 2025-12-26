«Новогодний марафон» РУСАЛа и Эн+: 1000 волонтёров помогли 130 социальным учреждениям по всей стране

В декабре завершилась ежегодная акция «Новогодний марафон», объединившая сотрудников компаний РУСАЛ и Эн+. За три недели около 1000 корпоративных волонтёров из 28 городов России оказали поддержку 130 социальным учреждениям, помогая им подготовиться к новогодним праздникам и создать праздничную атмосферу для подопечных.

Акция стала финальным событием года в рамках программы корпоративного волонтёрства «Помогать просто». Волонтёры работали в 230 командах, взаимодействуя с детскими, социальными, кризисными и реабилитационными центрами, а также учреждениями, где помощь особенно востребована в преддверии Нового года.

В течение декабря участники марафона оформляли пространства, готовили праздничные декорации и подарки, разрабатывали сценарии мероприятий, проводили игры и устраивали спектакли. Отдельным направлением стали инициативы по запросам социальных служб — от адресной помощи до проведения городских добрых акций.

Так, волонтеры новокузнецкой промплощадки играли в настольные игры и мастерили новогодние сувениры с ребятами из школы-интерната №88, проводили мастер-классы и новогодние квесты для учеников из специальной школы №53, сделали мелкий ремонт в кухонной зоне ресурсного класса школы №103 и научили воспитанников этого класса, ребят с аутизмом, вырезать снежинки и разукрашивать елочные шары, построили горку для малышей из инклюзивного центра «Ромашка» и провели для них новогодний утренник с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Перед Новым годом, самым волшебным и долгожданным праздником, волонтеры Компании РУСАЛ создали настоящее чудо для наших детей. В «новогодней мастерской» они вместе сделали светильники и подсвечники, – говорят родители из Автономной некоммерческой организации поддержки и развития инклюзивных проектов для людей с особенностями развития «Белая птица», - После занятий творчеством мы все дружно пили чай с печеньем. И это общение, смех, совместное творчество и дружеская атмосфера сделали день волшебным! Благодарим волонтёров за волшебство, сказку и радость! Вы делаете мир лучше и наполняете его добротой!

Все волонтёры получили памятные сувениры и волонтёрские баллы, зафиксированные в их личных кабинетах на корпоративных порталах РУСАЛ и Эн+.

Проект «Новогодний марафон» зародился еще в 2011 году по инициативе основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска. За это время его участниками стали более 24 тысяч волонтёров, реализовавших свыше 7500 благотворительных инициатив. Акция остаётся одной из ключевых добровольческих традиций РУСАЛа и Эн+, объединяя сотрудников вокруг идеи простых, но действительно меняющих жизнь поступков.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа