Новокузнечанин напал на сотрудника ФССП и теперь его ждет суд

Прокуратура Кузнецкого района г. Новокузнецка 22.01.2026 утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 27.11.2025 в дневное время обвиняемый, находясь в здании Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка с целью дезорганизации работы правоохранительных органов и воспрепятствования исполнения постановления о приводе должника, толкнул двумя руками представителя власти – сотрудника ФССП России, который находился при исполнении и одетый в форменное обмундирование. Более того, в продолжении конфликта обвиняемый, находясь около здания суда нанес один удар в область лица сотрудника ФССП России, чем причинил физическую боль.    

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу.

 

Фото: пресс-слудба прокуратуры области

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/02/2026
Происшествия
Новокузнецк
