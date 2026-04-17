Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура во взаимодействии с лабораторией мониторинга атмосферного воздуха проверила исполнение законодательства об охране атмосферного воздуха

Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением передвижной лаборатории мониторинга атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса проведены проверки исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха предприятиями г. Новокузнецка.

Так, благодаря техническому содействию лаборатории, выявлены производственные предприятия, эксплуатирующие неучтенные источники выбросов веществ I и II классов опасности, установлены факты невыполнения хозяйствующими субъектами мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий.

С целью устранения нарушений прокурором руководителям 6 предприятий внесены представления, в отношении юридических лиц возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) и 3 дела по статье 8.46 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений). Результаты их рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.

Благодаря принятым мерам в настоящее время нарушения устранены, в том числе произведена инвентаризация источников выбросов, они поставлены на учет в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Прокуратурой проверки с привлечением лаборатории мониторинга атмосферного воздуха будут продолжены.

